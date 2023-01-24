Son 3.5 yıl Bağ-Kur’dan SSK’ya geçen kazançlı

Emeklilik planlaması yapan herkes aylığını artırmanın formüllerini arıyor. Emekli aylığı prime esas kazanç, çalışma süresi, yıl içindeki zamlar, enflasyon verilerine göre değişiyor. İsteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur yerine SSK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkanı veriyor. Buna göre, 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler ise 9 bin gün prim ödemek zorunda olup SSK'da ise 5 bin-7 bin 200 gün prim ödenerek emekli olunabiliyor. SSK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor. Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ- Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini bir işveren yanında SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SSK'ya çevirir. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir.