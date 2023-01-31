Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada indirim müjdesi verdi. Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğalgazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabii önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz." diye konuştu.

UMMAN İLE ANLAŞMA

İndirimlerin devam edeceği mesajını veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bir diğer indirim elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık'ta 4.800 TL/MWh'den 4.200 TL/ MWh'ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL'MWh'den 3650 L'MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayii kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir." Dönmez, Umman ile 10 yıl geçerli olacak bir gaz anlaşmasının imzalanacağını da duyurdu.

KAMUDA ENERJİYE 44,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

MERKEZİ yönetim bütçesinden bu yıl enerji sektörü için 44,6 milyar lira ödenek ayrıldı. 2023 Yılı Yatırım Programına göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı. Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, TEİAŞ'ı 14,2 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi. Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe üçüncü sırada 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yer aldı.