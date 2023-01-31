İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Çankkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenlendi.

Düzenlene şafak operasyonunda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile birlikte, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık suçlarından gözaltına alındı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde evinden alınan Ünal Çetin, kıyı emniyetinin botuyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri tarafından ablukaya alınan Belediye binasında incelemeler yapılıyor.