Milli Muharip Uçak’ta motor 18 Mart’ta çalışacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nde düzenlenen Yeni Yüzyılın Savunması Paneli'ne Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı ve hedefleri masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panel TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde konuşan TUSAS Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan sektördeki firmalarla iş birliği yaptıklarına dikkat çekerek, büyümelerine katkı sağlayan birçok iştiraklerinin bulunduğunu söyledi. HÜRKUŞ projesiyle kendi ürününü tasarlayan bir şirkete dönüştüklerini ifade eden Doğan, "HÜRJET Jet Eğitim uçağı, sesten hızlı ilk insanlı uçağımız olacak. Amerikan menşeili uçakların yerini alacak. İlk uçuşunu Mart ayı içinde yapması bekleniyor. İlk süpersonik jet uçağını yapmış olacağız. En büyük projemiz Milli Muharip Uçak. Projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 18 Mart'ta ilk motorunu çalıştıracağız" dedi.

671 ÜRÜNÜ MİLLİLEŞTİRDİK

Savunma sanayinde yerlileşmenin önemine dikkat çeken ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yaman ise yerlileştirmede önemli yol alındığına dikkat çekti. Yaman, "671 ürünü millileştirdik. 2022'de 159 ürün için yerlileştirme yapılmış. 66 üniversiteyle iş birliği var. 610 milyon dolarlık Ar-Ge faaliyeti yaptık" diye konuştu.

KOMUTA KONTROLDE DÜNYA MARKASI

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Demirtoka, savunma sanayisinin normal bir ihracat olarak görülemeyeceğini belirterek, "Stratejik bir ilişki kuruyorsunuz. Komuta kontrolde bir dünya markasıyız. Gemilerimizde radarlar, sensörler, navigasyon sistemler var. Dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak kendi yazılımımızı yapmalıyız. Yazılımlar geliştiriyoruz. Bizde yapay zekâ konusunda yetkinlik var" diye konuştu. STM Genel Müdür Yardımcısı Soydal ise "4 MİLGEM deniz kuvvetlerine verildi. 5. MİLGEM yıl içinde verilecek. Yerlilik oranında yüzde 80'lere çıktık" dedi.

ROKET DENEMEMİZ OLACAK

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy da "Kendi özgün ürünlerimizle, hem silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz hem de dost ve kardeş ülkelerimize ihraç ediyoruz. Şu an yürüttüğümüz proje kapsamında büyük ölçekli bir roket denememiz olacak. Şimşek 1 uydu fırlatma aracını geliştirmek istiyoruz. Yurt dışına da hizmet verecek kabiliyete ulaşmak istiyoruz. Uydu fırlatma merkezi kuruyoruz" dedi.

HARUN SEKMEN