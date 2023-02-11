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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alımı için ilan yayımladı.

11.02.2023, 10:04

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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