SON DAKİKA: İzmir'de dolandırıcıya şok tuzak! Oto ekspertiz'de oyun içinde oyun oynandı

"GÜVENLİ KAPORA DİYE BİYE BİR ŞEY YOK"

Yaşadığı olayı anlatan Ufuk Ongun, "Arkadaşımızı arayan şahıs, kendisini asker olarak tanıtıyor ve belirli bir miktar pazarlık yaptıktan sonra aracı almak istediğini dile getiriyor. Ancak aracı alabilmesi için askerden izin alması gerektiğini, bununla ilgili elinde yazılı bir evrak olması için noterden 'güvenli kapora' yöntemiyle kapora göndermesi gerektiğini arkadaşımızla konuşmuş, onu ikna etmiş. Daha sonrasında olayı ben duyunca, burada bir dolandırıcılık olayı olduğunu anladım. Çünkü bizim sistemimizde satış anında güvenli ödeme vardır ama 'güvenli kapora' diye bir yöntem yoktur" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesi sırasında kendisinden 30 bin lira kapora talep edildiğini anlatan Ongun, "Bunu profesyonelce istediler. Sanki sizden doğrudan para isteniyormuş gibi değil de sistemle otomatik girilip iki tarafın da sisteme, havuza para göndermesi gerektiği şeklinde lanse ettiler. Böyle bir sistem kesinlikle yok. Sistem, sadece noter nezdinde satış anında ruhsat sahibiyle 'güvenli satış' üzerinden yapılır; güvenli kapora diye bir şey yoktur. Biz bunların dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapattılar" diye vurguladı.



Dolandırıcıların kullandıkları yöntemden bahseden Ongun, şunları kaydetti:



"Dolandırıcılar, sözde noter katibinin yanına gidip noterde işlem yaparcasına telefonu bir şahsa verip yine kendilerinden bir başka şahısla konuşturuyorlar ve orada banka üzerinden işlem gerçekleştirip size bir IBAN veriyorlar. Vermiş olduğu IBAN, şahıs IBAN'ı. Zaten noter şahıs IBAN'ı vermez. Bu IBAN'a parayı göndermenizi ve işlemi oradan devam ettirmenizi istiyorlar. Kendileri de aynı şekilde size bir referans numarası gönderiyor, sizden de bir referans numarası istiyorlar."