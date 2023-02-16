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Haberler Ekonomi Turkuvaz Medya Grubu kan bağışında bulundu

Turkuvaz Medya Grubu kan bağışında bulundu

16.2.2023

Turkuvaz Medya Grubu kan bağışında bulundu

Turkuaz Medya Grubu, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi'ne yaptığı yayınlar ve tırlarla gönderdiği yardımların yanı sıra Medya Merkezi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla da destek veriyor. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada Kızılay'ın kurduğu kan bağışı standında uzun kuyruklar oluştu. Turkuvaz Medya Grubu çalışanları, bir ünite kanın bir hayat kurtaracağını, kan vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

KÖYLERE ULAŞTIRILIYOR
Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının afetzedelere destek amacıyla hazırladığı yardım malzemeleri, KARGOMsende lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırılıyor. Turkuvaz Medya Grubu, SABAH Gazetesi bölge dağıtım ekiplerince ilçe ve köylerdeki vatandaşlara tek tek teslim ediliyor. Asrın felaketinin 11. gününde ekipler, AFAD koordinasyonuyla Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için dağıtım çalışması düzenledi. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sürdürdüğü kampanyanın sonucunda bir tır daha tamamlandı. Yarın yola çıkacak olan 4. tır da KARGOMsende'nin lojistik katkısıyla afetzede vatandaşlarımızla buluşacak.

MUSTAFA KAYA- ECE YILDIZ -MURATHAN YILDIRIM

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