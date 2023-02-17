Akaryakıt ikmali dev operasyonla sağlandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ilk günü hem depremzedelerin bölgeden çıkışları hem de vatandaşın yardım için bölgeye akın etmesi akaryakıtta erişim sorununa yol açtı. Enerji yönetimi depremin ilk gününden itibaren bölgeye akaryakıt temini için büyük bir operasyona imza atarken, bu kapsamda 4 bin tankerle toplamda 100 milyon litre akaryakıt bu illere sevk edildi. Bölgedeki istasyonlarda 50 milyon litre akaryakıt stoklandı. Deprem bölgesinde ilk üç günün ardından akaryakıt sorunu alınan önlemlerle köklü olarak çözüldü. Afetin ardından acil akaryakıt ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı da (ANT) devreye girmişti. Öte yandan bölgede hasar gören 300 akaryakıt istasyonunun onarımına başlandı.

BARIŞ ŞİMŞEK