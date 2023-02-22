Sigorta sektörü hasar ödemelerine başladı

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta şirketlerinin depremin ilk gününden itibaren, tek yürek halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sigorta sektörünün hasar ödemelerine başladığını bildirdi. Benli, "Sektör olarak sahadayız. Zorunlu deprem sigortasının yanında deprem teminatı içeren, kasko, yangın, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerini de hesaba kattığımızda bölgede deprem teminatı içeren toplam poliçe sayısı 4 milyon civarında. Şirketlerimizin hasar yöneticileri ile 200'den fazla eksperimiz sahada tespitlerini yapıyorlar. 1.000'i aşkın personelimiz çalışmalara katılıyor" dedi.

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