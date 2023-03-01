Ocakcı vites yükseltti

Teknoloji alanında önemli adımlar atan ve 11 alanda faaliyet gösteren Hira Şirketler Grubu yeni yol haritasını belirledi. Toplantıda konuşan Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, "Hira Şirketler Grubumuzu artık Ocakcı Holding'e dönüştürüyoruz. Cesur kararlar alarak iş yaptığımız sektörlerin sayısını artırıyoruz ve daha çok dünyaya açılan bir imaj göstereceğiz" dedi.

CESUR KARARLARLA...

Ocakcı'nın ev sahipliğinde İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıya 100'e yakın çalışan, çözüm ortakları ve gazeteciler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, şirketin gelişim sürecini ve yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'de başlayan yolculuğu güzel ve büyük işler yapan bir holdinge dönüştürmek istediklerine dikkat çeken Ocakcı, "Toplantımızın amacı, uzun yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz şirketlerimizin istişaresini yapmak, aynı zamanda ekiple güç toplamak ve kurmayı planladığımız Ocakcı Holding'in temellerini atmaktır. Hira Şirketler Grubumuzu, Ocakcı Holding'e dönüştürüyoruz. Cesur kararlarla, daha kurumsal daha dünyaya açılan bir imaj sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF TEKNOLOJİ DEVİ OLMAK

Hira Şirketler Grubu İstişare Toplantısı'nda, şirketin geçmişten günümüze gelişim sürecini ve başarılarını sunumla anlatan Ocakcı, 11 farklı alanda hizmet verdiklerini kaydetti. Yazılım başta olmak üzere, sürdürülebilir enerjiden savunma sanayiine, otomotivden turizme, sağlıktan güzellik alanına kadar birçok yatırımlarının mevcut olduğunu vurgulayan Ocakcı, "Kısa vadede hedefimiz; hizmet verdiğimiz sektörlerde iş hacmimizi büyüterek fırsat gördüğümüz yeni sektörlere yatırım yapmak. Bu yatırımlar için de holding bünyesinde bir "İstişare Kurulu" kuracağız. Yeni sektörlerdeki yatırımlarımızın büyüklüğüne bu kurul karar verecek. Uzun vade hedeflerimiz ise, Elon Musk gibi özellikle Türkiye'de gerçekleştirmek istediğim bir hedefim var, uzay taşımacılığı. Artık uydularımızın Hindistan ya da dünyanın başka bir ülkesinden değil de Türkiye'den fırlatılması ve bu alanda hem ürün hem hizmet ihracatı yapmak. Savunma sanayinde de yazılımlarımız ile devletimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

HALKA ARZ 2 SENELİK SÜREÇ

TOPLANTI sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Ocakcı halka arz ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Holding işlemleri tamamlandıktan sonra 2 sene içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayarak holdingi halka arz etme planımız var. Bu süreç içerisinde holdingimizin emin adımlarla büyümesi için gerekli tüm adımları atacağız. En büyük kozumuz ise yaptığımız inovatif girişimler ve yazılım gücümüz olacak."