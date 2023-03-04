Önce işten çıkış sonra emeklilik dilekçesi

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci dün başladı. Emekli olmak isteyenler e-Devlet'te yer alan 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' dijital hizmeti üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri, arama çubuğuna EYT, gelir, aylık veya emekli kelimelerinden birini yazarak hizmete erişebilecek.

YAŞLILIK AYLIĞINI SEÇİN

Gelen ekranda 'Yeni Başvuru' butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak 'Yaşlılık Aylığı' seçilecek. Dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A SSK', Bağ- Kur kapsamına girenlerin de '4B Bağ-Kur' seçeneğini işaretlemesi ve 'Başvur' butonuna tıklaması gerekiyor. Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgilerinin doldurulması önem taşıyor. Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda 'Aylık alıyor mu?' sorusuna 'Evet' veya 'Hayır' seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.

ÇIKIŞ SONRASI DİLEKÇE

Emekli olabilmek için 'emekli olabilir yazısı' alınmadan işten çıkış yapılacak, sonra da emeklilik dilekçesi verilecek. Çalışanlar ve işverenler e-Devlet üzerinden 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum' ve 'Çalışma Hayatım' uygulamaları ile sorgulama yaparak emeklilik koşullarının oluşup oluşmadığını kontrol edebilecek. 'Emekli olabilir' yazısı yerine, söz konusu uygulamalardan alınan belgeler kullanılacak.

1 NİSAN'DAN GEÇERLİ

Emekli aylığı dilekçe verilen tarihi izleyen ayın birinci gününde başlayacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek SSK'lıların 5 puanlık prim indirimi ile kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart tarihi itibariyle işyerinden çıkış yapıp emekli dilekçesi vererek 6 Mart'ta yeniden çalışmaya başlanması halinde emekli aylığı bağlanmaz.

Boşluk bırakmadan çalışmaya devam etmek için işverenin 31 Mart günü çıkış bildirimi yapması, çalışanın aynı gün e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunması gerekiyor. İşveren 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 'sosyal güvenlik primine tabi çalışan' olarak tekrar işe giriş bildirimi yapar. Böylece çalışan Mart ayı ücretini tam alır, boşluk bırakmadan çalışmaya devam eder.

KUYRUGA GIRMEYE GEREK YOK

YASANIN yürürlüğe girmesiyle birlikte dün sabah itibariyle bütün il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yoğun bir mesai başladı. SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Kurum, başvuruların e-Devlet'ten yapılması çağrısını yineledi.

HAZAL ATEŞ