Kalyon Konteyner Kent’te ‘U/Mutluluk Programı’

Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği 'U/ Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor. Bölge halkının hayata yeniden hızlıca tutunmasını amaçlayan Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor. Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı.

DESTEKLEME KURSLARI

Gaziantep'in İslâhiye ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olan Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileleri yeniden hayata bağlarken; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri yönünde attığı adımları duyurdu. Holding'in kurduğu Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, yarın başlayacak. Psikoloji sohbetlerine ve sinema gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede çocuk ve gençlere iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda 22 Mart'a kadar 'Psikoloji Konuşmaları' sürecek.