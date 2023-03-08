’OSB’yi büyütmek en büyük hayalimiz’

GEÇTİĞİMİZ günlerde sürpriz bir şekilde aday olup, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) başkanlığı görevine seçilen Cenk Karace, "Yeni dönemde hükümetin de desteğiyle OSB'mizi genişletmek en büyük hayal ve hedeflerimizden birisidir. Sözlü müracaatlarımız olumlu karşılandı" dedi.

Teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, genel müdürlük ofisleri gibi projeleri olduğunu kaydeden Karace, sanayide en büyük problemin ara eleman eksikliği olduğuna dikkati çekti. Karace, "Sanayide ara elaman ihtiyacı çözüm bekliyor. Forklift elemanı bulmak mühendis bulmaktan daha zor. Mavi yaka istihdamında rol alacağız. Bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR