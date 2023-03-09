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Haberler Ekonomi Noter ücretlerinde yüzde 100 artış oldu

Noter ücretlerinde yüzde 100 artış oldu

9.3.2023

Noter ücretlerinde yüzde 100 artış oldu
NOTERLERDE yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterler satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. Noterlerin aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, her sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.
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