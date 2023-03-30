Togg T10X’in 20 bin şanslı sahibi belirlendi

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, dün noter huzurunda yapıldı. Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlandı. T10X için 177 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu. Çekilişte asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak. 2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak.



ALMAN FAZ GAZETESİ: TÜRK TESLA'SI TOGG'A YOĞUN TALEP VAR

TOGG T10X için çekiliş dün yapılırken, Alman medyası da süreci yakından takip ediyor. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı. Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobilin piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtilerek, "Talep o kadar büyük ki, üretici planlanandan daha fazla aracı çekilişe kattı." denildi. Haberde, çekiliş yapılacak araç sayısını 12 binden 20 bine çıkarıldığı vurgulanırken, 2030 yılına kadar 1 milyon aracın satılmasının hedeflendiği de aktarıldı.

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