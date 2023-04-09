Bakan Nebati Başkan Zolan’ı ziyaret etti

BIR dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör yer aldı. Başkan Zolan, Bakan Nebati'ye belediyede sergilenen ünlü Yatağan palası ve Denizli Sancağını anlattı. Denizli'nin girişimci insanların bulunduğu bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Tüm mahallelerimizi, ilçelerimizi aynı hizmet standardına kavuşturmak için gayret gösterdik. Tabi ki bunda en büyük desteği veren bu işin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz değerli bakanlarımızdır" dedi. Nebati ise, uzun süredir Denizli'ye gelmek istediklerini, ancak deprem bölgesinde oldukları için ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, daha sonra iş dünyası temsilcileriyle toplantı düzenledi.

SEBAHATTİN ALP