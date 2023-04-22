Burun estetiğiyle, sağlıklı ve güzel bir görünüm mümkün

Açık ve kapalı burun estetiği ameliyatı tercihine, hastanın burun yapısına göre uzman hekim tarafından karar verilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. İbrahim Korhan, operasyon öncesinde gerçekleştirilen simülasyonla, hastaların operasyon sonrasında kavuşacağı burunun en yakın halini görebildiğini söyledi.



BAŞARILI SONUÇLAR

İlk defa burun estetiği olmak isteyenlerde kapalı burun estetiği operasyonu yapmayı tercih ettiğini dile getiren Op. Dr. Korhan, "Kapalı burun estetiği operasyonu cildi kesmeden burun içinde müdahale ederek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ciltte daha az hasar olduğu için daha doğal bir görünüm elde edilebiliyor. Kapalı Rinoplasti yöntemi, iyileşme süresini kısaltıyor ve morluk oluşumunu da azaltabiliyor. Operasyon tamamlanmadan buruna yapılması gereken son düzeltmelerin yapılmasına olanak veriyor. Bu yöntemle burun dokusu ve kemiklerde daha az travma oluştuğu için iyileşme süresi de kısalıyor. Bu yöntemle burun ucu bağları korunuyor, cilt daha az zarar görüyor. Böylelikle doğal görünüm de korunmuş oluyor. Bu yöntemle yüzde 90'ın üzerinde burun şekil bozuklukları tedavi edilebiliyor" diye konuştu.

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