Ankara-Sivas yolculuk süresi 2 saate düşecek

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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