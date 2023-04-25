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Haberler Ekonomi Ankara-Sivas yolculuk süresi 2 saate düşecek

Ankara-Sivas yolculuk süresi 2 saate düşecek

25.4.2023

Gazete

Ankara-Sivas yolculuk süresi 2 saate düşecek
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.
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