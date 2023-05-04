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Haberler Ekonomi Türkiye enerji üssü olma yolunda kritik eşiği atladı! Gabar'daki petrol müjdesi Berat Albayrak'ın kitabında gizli: 'Burası Çok Önemli'

Türkiye enerji üssü olma yolunda kritik eşiği atladı! Gabar'daki petrol müjdesi Berat Albayrak'ın kitabında gizli: 'Burası Çok Önemli'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerve sahip olduğu müjdesiyle birlikte, ülkemiz enerji üssü olma yoluna bir adım daha yaklaştı. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz keşiflerine imza atan Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında, petrol keşifleri ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor.

04.05.2023, 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 10:43

Türkiye enerji üssü olma yolunda kritik eşiği atladı! Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın kitabında gizli: ’Burası Çok Önemli’

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor. Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK
Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." İfadeleri yer alıyor.

BİZ SAHAYA İNDİK
Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk.O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

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