Tereyağı devinin fabrikası mezatta

Can Tereyağları'na ait İzmir'in Selçuk ilçesindeki fabrika İcra Müdürlüğü tarafından 95 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.İzmir'de uzun yıllardır çeşitli süt ürünleri ve kahvaltı malzemeleri üreten Can Tereyağları Gıda Tarım Ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi icralık oldu. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesi ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre şirketin Selçuk bulunan tesisi borçlarından dolayı icradan satışa çıkarıldı. Selçuk İcra Dairesi'nin ilanına göre göre Belevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan 283 bin 846 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz üzerindeki fabrika ile birlikte vitrine çıkarıldı. Parsel üzerinde 13 bin 913 metrekare üzerine kurulu fabrikanın yanı sıra 345 adet de zeytin ağacı bulunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek satış için icra dairesi 95 milyon 35 bin 850 TL bedel belirledi.

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