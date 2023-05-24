İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor, bu ay sonuna kadar tamamlanacak" dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi.



HAZAL ATEŞ

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