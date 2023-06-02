Pandemide ceza ödeyen 321 bin kişiye para iadesi

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesilmişti. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi. 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silindi. Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle kesilen cezalar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ayrıca, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü de mahkeme iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararına göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi. Böylece, ödenen cezaların iadesinin de yolu açıldı. Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye toplamda 309 milyon TL kesilen para cezası iade edilecek.