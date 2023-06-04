“Dolardan uzak durun!”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve döviz yatırımcılarını uyardı. Borsa'nın beklendiği gibi pozitif yönde haftayı tamamladığını kaydeden Memiş, "Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor" dedi.

ASLINDA YATIRIM ARACI DEĞİL

Dolar'ın bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş, "Özellikle doların bir yatırım aracı olmadığını söylemiştim. Dolar'dan uzaklaşın. Dolar endeksinde düşüş kaçınılmaz. Dolar endeksinin 104 seviyesi son viraj ve çıkış için son fırsat. Elinde dolar bulunanlar zarar edecek. Dolar kuru ağustos eylül ayında 25 lirayı görürse, 'Hani dolar düşecekti?' diyecekler. Şu anda 21 küsür olan dolar kurunun 24 lira olduğunu düşünün. Sizin en büyük kaybınız zaman. 'Keşke Sterlin, Euro, altın alsaydım' diyeceksiniz. Parite işlemini yapmak istemeyen maalesef doları elinde tutup yıllarca bekleyecek" diye konuştu.

Altının ons fiyatının Haziran ayı içerisinde bin 910 Dolar'ı bulacağına dair beklentinin devam ettiğini ifade eden İslam Memiş, "Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok. Gram altın bin 306 lira seviyesinde. Ancak aradaki makas kapanmadı. Serbest piyasalarda bin 360 lira. Benim için gram altın TL fiyatında bin 350 altı seviyelerinde rakam yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor. Bin 300 bin 400 aralığı son alım fırsatı. Yaz aylarında gram altın TL bin 550 liraya gelebilir" dedi.