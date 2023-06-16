Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Yılmaz, 12'nci kalkınma planının Ekim ayında hazır olacağını açıkladı. Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarının yeniden şekillendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

İstikrar ve güven vurgusu yapan Yılmaz şu mesajları verdi:

ENFLASYONLA ETKİN MÜCADELE: Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaadleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.

12'NCİ KALKINMA PLANI EKİMDE: 12'nci Kalkınma Planını ekim ayında hazırlamış olacağız. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız OVP ile kamu politikaları ve uygulamalarını yeniden şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz.

TÜRKİYE FİNANSAL İSTİKRARI PEKİŞECEK: Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, kalkınmasını sürdürecek.

İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU: İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ: Zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz.

ORTAK AKILLA HAREKET: İstişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz.