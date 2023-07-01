Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geliyor

İzmir Detailing Uygulamacıları Derneği (İDUD), araçların temizlik ve boya koruma gibi estetik bakımlarını kapsayan 'Detailing' sektöründe mesleki yeterlilik belgesi döneminin başladığını açıkladı. Türkiye Otomotiv Bakım Federasyonu (TOBFED) bünyesinde İDUD olarak ilk belgelendirme sınavının 13-14 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirileceğini söyleyen İDUD Başkanı Serkan Akgöz, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle otoparklarda çalışan vale görevlileri için MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunlu hale geldi. Detailing sektöründe de aynı düzenlemenin yapılması için gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, bu kapsamda İzmir'de ilk sınavımızı da gerçekleştireceğiz" dedi.

KAYIT DIŞI ÖNLENECEK

Arabaların yüzeylerindeki çizik ve kusurların yok edilmesi için yapılan pasta ciladan, seramik kaplamaya otomobillerin detaylı iç ve dış temizliği ile estetik bakımlarının yapıldığı 'Detailing' sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi ve mesleğe itibar kazandırılması için çalışmalar sürüyor. İzmir Detailing Uygulamacıları Derneği (İDUD) girişimleri ile gündeme getirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) hazırladığı mesleki yeterlilik belgesi için ilk adım atıldı. İDUD ve Türkiye Otomotiv Bakım Federasyonu (TOBFED) işbirliği dernek ilk belgelendirme sınavını 13-14 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirecek.

SORUNLAR AŞILACAK

Detailing faaliyetleri dışında, 'Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye-4', 'Lastik Bakım Onarım Seviye-3', 'Folyo Uygulamacısı Seviye-4 (Wrapping)' uygulamalarında da yetkilendirme belgesi verecek olan İDUD, sektörün gelişimi için de büyük bir adım atmış olacak. Türkiye Otomobil Bakım ve Onarım Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, mesleki yeterlilik belgesi gibi belgelendirme çalışmalarıyla sektördeki kalite ve profesyonelliğin daha da artacağını ve sektörde nitelikli iş gücünün sağlanacağını ifade etti. İDUD Başkanı Serkan Akgöz ise, "Sektörümüzün sorunlarını biliyoruz ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bu sorunları aşmayı hedefliyoruz. Bu belgelendirmenin Türkiye ve dünya genelinde değerli mesleklerden biri olan 'Detailing' sektöründe de zorunlu hale gelmesi için TOBFED ile işbirliği yaparak girişimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

VALELERE DE ŞART KOŞULDU

İDUD yöneticisi Ali Yıldız, "Vale sektörü, Türkiye'de yeni nesil mesleklerin en önemli sektörlerinden biridir. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MYK Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. MYK belgesi zorunluluğu mesleği düzgün ve doğru şekilde icra edenler için büyük bir heyecan kaynağı olmuştur. Diğer sektörlerimizde de belgenin zorunlu hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İDUD yöneticisi Tarkan Ayter ise, "Sektörümüz adına büyük bir atılım gerçekleştirdik. Amacımız, bilinçli ve doğru uygulamaları kullanıcılara sunmak ve dünyanın en geçerli mesleklerinden biri olan 'Detailing' sektörünü hak ettiği yere taşımaktır" diye konuştu.