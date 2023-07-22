3 trilyon dolarlık işbirliği oluşturuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanları ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle çıktığı Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi'ye olmak üzere 3 günlük Körfez Turu'ndan ekonomiye katkı sağlayacak önemli anlaşmalarla ve müjdelerle döndü.

YÜKSEK GETİRİSİ OLACAK

Heyetteki iş tek İzmirli olan DEİK üyesi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suudi Arabistan'da 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek olan 3 trilyon 3 milyar dolarlık yatırımları birlikte yapacaklarını söyleyen Yeşil, "Suudi yatırımcılar Türk iş insanlarıyla çok yakından ilgilendi. Önemli yatırım ve proje görüşmeleri gerçekleşti. Kontratlara imza beyanı yapıldı. Bundan sonraki süreçte tarım, turizm ve finans konularında Suudi Arabistan'da 2030'a kadar yapılacak olan yatırımlara Türk firmalarını da dahil ettiler. Bu işlerin yapımını üstlenmesi konusunda ikili görüşmeler yapıldı. Bu projelerde hem alt yapı hem üst yapı hastaneler bulunuyor" dedi. Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Yeşil, "O yüzden bu işin uzmanı olan taahhüt firmalarımız bu projelerin hayata geçirilmesinde pay alma ihtimalleri yüksek ve Türkiye'ye döviz getirisi olabilecek yatırımlar yapılacağını tahmin ediyorum" dedi. İkinci gün Katar'da bulunduklarını anlatan Yeşil, "Katar'da geçmişten beri devam eden ortaklık projeleri vardı. Savunma sanayiinde özellikle insansız hava araçları konularında ön sözleşmeler yapıldı. Bunların detayları önümüzdeki süreçte yetkili ve ilgili merciler tarafından açıklanacak" dedi.

"İZMİR LİMANI İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye'de bankacılık, ulaştırma ve inşaat yatırım projeleri gibi konularda çok büyük ilgi gördüklerini belirten Azat Yeşil, "Müzakereler devam ediyor. Ayrıca İzmir Limanı yabancı bir yatırımcı tarafından özelleştirilirse biz de İzmir iş dünyası temsilcileri olarak bu yapının içinde yer almayı düşünüyoruz. Ancak bu konuda herhangi bir çalışma yok. Olursa hem İzmir yerli sermayesi hem yabancı sermaye elbirliğiyle önümüzdeki dönemde kruvaziyer gemilerinin tekrar izmire gelişini sağlayacak ve limanın İzmir'e yakışır projeler içinde yer almaya hazırız" dedi.

50 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

ABU Dabi'de üst seviyede bir karşılama olduğunu anlatan Azat Yeşil, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de açıkladığı gibi 50 milyar dolara yakın bir ön sözleşme taslağı oluşturuldu. Bunun bir kısmı önümüzdeki kısa dönemde bir kısmı da genele yayılacak şekilde önümüzdeki dönemlerde yapıldıkça kamuoyuna bilgilendirmesi yapılacak şekilde görüşmeler yapıldı" dedi.

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