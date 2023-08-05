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Haberler Ekonomi Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 7,6 arttı

Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 7,6 arttı

SEBAHATTİN ALP
Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 7,6 arttı
Türkiye İhracatçılar Birliği'nce açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarına göre, Denizli ihracatı 7,6 artışla 353 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 7,9 artışla 260 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat rakamlarına ilişkin konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Önceki değerlendirmelerimizde, yılın ikinci yarısından itibaren daha pozitif ihracat verileri görebileceğimizin altını sıklıkla çizmiştik. Temmuz ayıyla birlikte yılın ikinci yarısına ihracatta güçlü bir başlangıç yapmamız, yılın geri kalanı için motive edici oldu" dedi.
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