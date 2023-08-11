Enflasyon düşecek yeni vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bankalar, yabancı finans kurumları, iş dünyası ve STK'lar ile arka arkaya yaptıkları toplantılarda görüş ve beklentileri dinlerken hedeflerini de anlatmıştı. Yılmaz ve Şimşek, AK Parti Strateji Kurulu'na da katılıp kapsamlı bir sunum yaptı.

KÖRFEZ AKIŞI BAŞLADI

Bu sunumda öne çıkan mesajlar ekonomi politikalarında atılacak adımları da ortaya çıkardı. Sunumda, enflasyonun yılbaşında pik noktayı görmesi beklendiği vurgulanırken, daha sonrasında düşüş eğilimine gireceği dile getirildi. Beklenti ise, Merkez Bankası'nın daha önce duyurduğu enflasyon rakamı olan yüzde 58 olduğu anlatıldı.

Türkiye'ye yabancı sermaye akışı olacağı da toplantının gündem maddeleri arasındaydı. Bunun biraz zaman alacağı, fakat Körfez'den akışın başladığı söylendi. Avrupa'nın ise, Türkiye'nin atacağı adımları biraz daha gözlemlemek istediği kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti tahmin edilenden daha fazla oldu. 100 milyar dolardan fazla maliyetle karşı karşıya kalındı. Bu nedenle ek vergiler getirilmesi zorunlu hale geldi. Ancak yapılan sunumda yeni vergilerin düşünülmediği açıklandı.

Öte yandan, AK Parti kurmayları dolaylı vergilerden yakınıp yeni bir sistem kurulmasını istedi. Bakanlar, "Aslında doğrudan vergilerin payının daha yüksek olması gerekiyor. Türkiye'de beyana dayalı bir sistem olmalı" dedi. Şimşek, daha önceki bakanlığı döneminde beyana dayalı sistem ile ilgili çalışma yaptığına dikkat çekip "Eğer bu sisteme geçin denirse, bir yıl içinde hazırlıkları tamamlar hemen geçeriz" mesajını verdi. Bakanlar, "Türkiye'de denetlemezsen, doğrudan vergilerde, vergi kaçağını bulamıyorsun" da dediler. Sunum son bölümünde, ekonomide belirgin, olumlu gelişmelerin yaşanacağı, Türkiye'nin 2,5 - 3 yıl içinde bugünden daha iyi durumda olacağı aktarıldı

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MOODY'S YORUMU: OLUMLU YANSIYACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı" dedi. Bakan Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Şimşek, değerlendirmenin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğunu da söyledi.