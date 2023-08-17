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Gastronomide 15 milyar dolar hedefi

HABER MERKEZİ
Gastronomide 15 milyar dolar hedefi

GASTRONOMİ Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türkiye'nin gastronomik zenginliğini öne çıkararak gastronomi turizminden mevcutta elde edilen 5.1 milyar dolarlık geliri yıl sonuna kadar 15 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Good Food Türkiye adıyla Türkiye'nin önde gelen lezzetlerini tüm dünyaya pazarlamak için e-ticaret platformları ile işbirliklerine gittiklerini anlatan Boztepe, "Hepsiburada'daki mağazamızda Anadolu insanının geleneksel ürünlerini dünyaya pazarlayacağız" dedi. Boztepe yaptığı açıklamada, Gastronomi ve turizmi birleştirerek gastronomi turizmi anlayışının oluşturulmasını sağladıklarını ifade ederek, bu alanın genel turizm gelirlerinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu söyledi.

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