Marinalar doldu taştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1500'ü aşkın yat bağlama kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan Göcek, lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Bu sene Göçek koylarında irili ufaklı yatlar nedeniyle adeta boş yer kalmadı. 5 bin nüfuslu turistik mahalle olan Göçek'in birbirinden güzel koyları dünyaca ünlü isimlerin yansıra Türk sanatçı ve iş insanlarını da ağırlıyor.

LÜKS YAT YOĞUNLUĞU

Muğla'nın Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Yassıca Adası, Tersane, Göbün ve Kleopatra koylarıyla öne çıkan turistik Göcek Mahallesi, her yıl sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlıyor. Bölgede faaliyet gösteren günübirlik teknelerin de ziyaret ettiği koylar, akvaryumu andıran berrak suyuyla ziyaretçileri cezbediyor.

Göçek Nüfusuyla karşılaştırıldığı zaman karadaki nüfusun 3 katını koylardaki teknelerinde ağırlıyor. Öyle ki sadece koylardaki irili ufaklı lüks tekne sayısı ise beş bini aşıyor. Lüks gulet, motor yat ve özel tekneleriyle bölgeyi ziyaret eden çok sayıda turist, yüzlerce yatla mavi sularda tatilin keyfini çıkarıyor. Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor. Göcek açıklarında seyre çıkan yatlar, helikopterden görüntülendi.

BILL GATES'TEN ZIDANE'A

Geçmiş yıllarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates, döneminLondra Belediye Başkanı Boris Johnson, sinema oyuncusu Dustin Hoffman, eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane, ünlü şarkıcı Shakira, Rus iş insanları Roman Abramoviç'in ve Dimitri Kamenşçik gibi ünlülerin geldiği mahalle, eşsiz güzellikteki koylarla ziyaretçilerine huzurlu bir tatil yapma imkanı sunuyor.

6 ULUSLARARASI MARİNA

Yazlık ve kışlık olmak üzere 6 farklı marinasıyla mavi düşlere ev sahipliği yapan Göcek, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, Göcek'in 5 bin nüfuslu bir mahalle olduğuna dikkati çekti. Mahallenin büyükşehir yasasının öncesinde belde olduğunun altını çizen Ugan, "Yat sektörü uzun yıllardır burada bir geçim kaynağı. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden mega yatlar Göcek'e gelip, uzunca süre konaklıyor.