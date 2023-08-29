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Haberler Ekonomi Ön ödemeli sayaçla verimlilik artacak

Ön ödemeli sayaçla verimlilik artacak

HABER MERKEZİ
Ön ödemeli sayaçla verimlilik artacak
TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla giderek daha çok hissedilmeye başlanan su sıkıntısının önüne geçmek için tarım işletmelerindeki borulu sistemleri ön ödemeli elektronik sayaçlarla güncelliyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki İzmir, Manisa ve Uşak'ta devam eden revizyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlayacağını ifade ederek, yeni sistem ile suyun daha verimli kullanılacağını hem üreticinin hem de Türkiye'nin kazanacağını belirtti.
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