  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EİB’den 1.5 milyar Dolarlık ihracat

EİB’den 1.5 milyar Dolarlık ihracat

HABER MERKEZİ
EİB’den 1.5 milyar Dolarlık ihracat
EGE İhracatçı Birlikleri'nin ağustos ayı ihracatı 1 milyar 522 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022 yılı ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB'nin ihracatı yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk sekiz aylık döneminde 12 milyar 179 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1'lik artışla ihracatını 18 milyar 122 milyon dolardan 18 milyar 289 milyon dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi öngörülerinin bire bir gerçekleştiğini, bunun altında yatan başlıca nedenin uygulanan yanlış ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA