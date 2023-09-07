EİB’den 1.5 milyar Dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri'nin ağustos ayı ihracatı 1 milyar 522 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022 yılı ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB'nin ihracatı yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk sekiz aylık döneminde 12 milyar 179 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1'lik artışla ihracatını 18 milyar 122 milyon dolardan 18 milyar 289 milyon dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi öngörülerinin bire bir gerçekleştiğini, bunun altında yatan başlıca nedenin uygulanan yanlış ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.