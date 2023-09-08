Almanya’da sanayi üretimi düşüşe geçti

ALMANYA'DA sanayi üretimi, tüketim malları üretimindeki gerileme nedeniyle temmuzda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek, düşüşünü art arda üçüncü aya taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı. ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski "Kovid-19'un başlangıcından bu yana üç yıl geçmesine rağmen sanayi üretimi şu anda pandemi öncesi seviyenin yüzde 7'den fazla altında" dedi. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düştü.