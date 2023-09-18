Ulaştırma yatırımlarının yol haritası belirlendi

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına ilişkin verilere göre, hızlı tren projelerinden Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Afyonkarahisar- İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Halkalı- Kapıkule'ye öncelik verilecek. Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı'nın tamamlanmasına birinci derecede ağırlık verilecek. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlar da önceliklendirilecek. Limanlardaki işlem, maliyet ve bürokratik süreçleri hızlandırılacak.