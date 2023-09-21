Tarım Kredi Kooperatif Market’ten yeni indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde ekim ayı boyunca sürecek özel indirimler büyük ilgi gördü. Piyasa fiyatlarına göre tereyağı ve zeytinyağında büyük indirimler ise dikkat çekti. Tarım Kredi raflarında yer alan tereyağının kilosu 192 liradan, zeytinyağının kilosu ise 160 liradan, süt ise 20 liradan satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.