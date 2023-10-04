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Ücretsiz doğal gaz için 2,47 milyar lira ödendi

HABER MERKEZİ
Ücretsiz doğal gaz için 2,47 milyar lira ödendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında, Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023 tarihinden Temmuz dönemi sonuna kadar 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğal gaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı. Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlık bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.
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