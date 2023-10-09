‘Yerel seçimler sonrası konut fiyatları yükselir’

İzmir Emlakçılar Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmirli gayrimenkul firması FCTU'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. İzmir'deki gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Güleroğlu, "Mart 2024'te yapılacağı duyurulan yerel seçimler sektörü de etkileyecek. Şu anda baskılanan döviz kurları seçimden sonra farklı bir seyir izleyebilir. İnsanların aklında, 'Konutlar ucuzlar mı?' diye bir soru var. 34 yıllık meslek yaşamından edindiğim tecrübeye bakarak söylemem gerekir ki; böyle bir şey mümkün değil. Çünkü enflasyon artışına bağlı olarak arsa, inşaat malzemeleri ve işçilik gibi maliyetler de artıyor. Seçimden sonra bunun daha da hızlanacağını söylemek gerek. Şu anda nakite sıkışan bazı insanlar konutlarını daha uygun fiyatlara satıyor. Para sürekli el değiştiriyor. Eğer gayrimenkulu bu dönemde satmamayı başarırlarsa önümüzdeki süreçte daha karlı çıkabilirler" diye konuştu.