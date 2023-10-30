  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi KPSS şartı yok! TCDD personel alımı yapacağını duyurdu

KPSS şartı yok! TCDD personel alımı yapacağını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı yapacak mı? TCDD kaç personel alacak? TCDD'ye iş başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TCDD'nin 114 personel alımı yapacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte başvvuru detayları...

AA
KPSS şartı yok! TCDD personel alımı yapacağını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak.

Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA