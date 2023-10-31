Mahkemeden ev sahibine kötü niyet tazminatı

İZMİR'DE bir ev sahibinin kiracısını tahliye etmek için açtığı davada mahkeme, yapılan zammın yasal olarak belirlenen yüzde 25'in üzerinde olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetti ve ev sahibinin "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi. Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K, geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yaklaşık yüzde 55,5 artırarak 1400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti. İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı 1400 lira olarak 3 ay ödedi.

YASAL SINIR YÜZDE 25

ÖDEME güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal üst sınır olan yüzde 25'in üzerinde artışla 1250 lira olarak ödedi. Ev sahibi, farkların ödenmesi ve tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için 'kötü niyet tazminatı' ödemesine karar verdi. Mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi.