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Haberler Ekonomi Türk Telekom yüzde 78 büyüdü

Türk Telekom yüzde 78 büyüdü

HABER MERKEZİ
Türk Telekom yüzde 78 büyüdü
Türk Telekom, 2023'ün ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 2023 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal "Konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK'ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz. 2023 yılı başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvurduk" dedi.
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