Sözleşmeli personelin 3 yıl şartı devam edecek

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, 1 Ocak 2024'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanların, 3 yıl geçmedikçe, görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaması uygulaması sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "2024'e Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşmasında öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak.