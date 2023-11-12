Elektrikli araç sektörü onarımda ‘mahir el’ arıyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un da yollara çıkmasıyla ülkede hızla artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonu ihtiyacının yanı sıra kaza sonrası müdahale ve arabaların bakım-onarım sorunlarını giderecek uzman personel ihtiyacını gündeme taşıdı. Elektrikli araçların yapı, donanım ve aksam yönünden klasik arabalara göre farklı oluşu, şarj istasyonundan bakım ve onarım servislerine kadar ihtiyaçları beraberinde getirdi.

EĞİTİMLİ KİŞİ SAYISI AZ

Bir otomobil firmasının Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, "Günümüzde artan teknolojiyle birlikte elektrikli araçların kullanımının da arttığını düşündüğümüzde problemlerin yaşanması kaçınılmaz hale geliyor. Kaza sonrası araca daha doğru müdahale için ambulans ve itfaiye ekiplerinin elektrikli araçlar konusunda müdahale eğitimi almaları gerekebilir" dedi. Piyasada henüz elektrikli araç tamiri konusunda ciddi eğitim almış kişilerin fazla bulunmadığını dile getiren Tuncer, hem kullanıcı hem araç sağlığı için bakımların yetkili yerlerde yaptırılmasının önem taşıdığını vurguladı.