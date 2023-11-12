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Haberler Ekonomi Manisa Organize Sanayi’de görkemli 100. yıl balosu

Manisa Organize Sanayi’de görkemli 100. yıl balosu

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Organize Sanayi’de görkemli 100. yıl balosu
Türkiye'nin örnek organize sanayi bölgeleri arasında yer alan ve bünyesinde barındırdığı firmalarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Manisa OSB, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusunu, Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen gecede yaşadı. MOSB Başkanı Sait Türek'in ev sahipliğini yaptığı baloya MOSB yönetimi ve sanayiciler katıldı. Sibel Can'ın sahne aldığı geceye eşleriyle birlikte katılım sağlayan sanayiciler masalarına bırakılan bayrakları gecenin son anlarına kadar sallayarak Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. MOSB Başkanı Sait Türek konuşmasında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı bambaşka olacak" dedi.
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