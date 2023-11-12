Özel bireylerin eğitimine 13 milyar TL’lik destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bireylere özel eğitim veren kurumlara bu yıl yapılan desteği açıkladı. Tekin, "3 bin 243 kurumla yaklaşık 559 bin bireye 55 bin personelle hizmet sunmaktayız. Yalnızca bu yıl sunmuş olduğunuz eğitimler için 13 milyar TL'yi aşkın ödeme yaptık" dedi.

ÖZEL EĞİTİME ÖZEL ÖNEM

Bakan Tekin, anayasanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sosyal devlet olarak tanımladığını, bu nedenle özel eğitim gereksinimi duyan bireylere destek olmanın Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olduğunu söyledi. Özel eğitimin Türkiye eğitim sisteminde her geçen gün daha da önemli hâle geldiğini belirten Bakan Tekin, bu çerçevede bakanlık olarak özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilere kendi potansiyelinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. 600 bine yakın özel eğitim gereksinimi duyan bireye destek sağladıklarını kaydeden Tekin, "Sektörü sabote etmeye çalışan, sizlerin yaptığı hizmetlerin etkisini azaltan, kamuoyunda imajı olumsuz etkileyen unsurlar vardı. Eylülde kurum açılışlarını durdurduk. Bununla ilgili olarak mevzuat altyapısını adımları atarak sürdüreceğiz" diye konuştu.