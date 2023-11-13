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Avrasya Tüneli’nden araç geçisinde yeni rekor

HABER MERKEZİ
Avrasya Tüneli’nden araç geçisinde yeni rekor
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük mega projelerinden olan ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nde geçiş adetlerinin her geçen gün daha da arttığını ve rekorlar kırıldığını ifade etti. Tünelde, 10 Kasım'da, 86 bin 576 birim araçla 26 Ekim'deki 86 bin 359 birim araçlık rekorun kırıldığını belirten Uraloğlu, "Ekimde aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece ekimde trafik, garanti edilen trafik sayısının yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti" bilgisini paylaştı.
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