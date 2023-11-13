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Haberler Ekonomi Eski maden sahaları doğaya kazandırılacak

Eski maden sahaları doğaya kazandırılacak

HABER MERKEZİ
Eski maden sahaları doğaya kazandırılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, "Eski Maden Sahalarının Rehabilitasyonu" konulu panel düzenlendi. Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından "Geleceğe Nefes" sloganıyla Yeniköy Termik Santrali Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, 2025 yılı sonuna kadar 1200 hektarlık eski maden sahasının rehabilite edilerek doğaya yeniden kazandırılacağını söyledi.

Demir, "2023 yılında ağaçlandırılacak 63 hektarlık saha için toplam 250 bin fidan dikilecek. Önümüzdeki yıl hedefimiz ise 500 hektardan fazla alanın ağaçlandırılmasıdır. 2025 yılı sonuna kadar toplam dikilecek bitki ve ağaç sayısı ise 3 milyondan fazladır" dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğaya geri kazandırma projelerinden birine başladıklarını belirten Demir, "Ülkemiz ve şirketimiz için oldukça anlamlı bir gün. Bu bizim için ve Türkiye madenciliği için bir milat" ifadelerini kullandı.

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