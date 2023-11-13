KOSBI 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

ARITMA tesisi, yenilenebilir enerji projeleri ile kurulduğundan bugüne çevreye duyarlı üretime özel önem veren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı kapsamında Ege Orman Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yüzüncü Yıl Ormanları'na 10 bin fidan bağışı yapan KOSBi, 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nı oluşturdu. Törende konuşan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, "Bizim için çok değerli bir gün bugün. KOSBİ 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı gelecek kuşaklara armağan olsun" dedi.