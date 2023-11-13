Yerli üretimle ekonomi dönüşümü başlıyor

Tamamen Türkiye'de üretilen veya Türkiye'de elde edilen ürünlerle üretilen, üretiminin büyük bölümünün ve işçiliğinin Türkiye'de yapıldığı ürünler Yerli Malı Belgesi alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin belirlediği (TOBB) ve odalar ile borsaların düzenlediği yerli malı belgesinde rekor sayıya ulaşılıyor.

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

Ülke ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle desteklenen yerli malı ürünler, TOBB tarafından verilen Yerli Malı Belgesiyle tescilleniyor. Ekim 2023'te onaylanan Yerli Malı Belgelerinden bin 237 adeti sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki bin 237 belgenin 957'si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 280'i ortadüşük ve düşük teknoloji düzeyinde. Ekim'de onaylanan bin 258 yerli malı belgesinin 259'u İstanbul'da, 165'i Ankara'da, 128'i ise Tekirdağ'da, 100'ü Konya'da, 81'i İzmir'de, 57'si Bursa'da, 39'u Kocaeli'nde, 29'u Aydın'da, 28'i Hatay'da, 26'sı Kayseri'de düzenlendi.

BELGE SAYISINDA ARTIŞ

Marka Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel, Eylül ayına göre, yerli malı belgesinde onaylanan belge sayısının artış gösterdiğini söyleyerek, "Yerli malı üretimde artış, ülke ekonomisinde beklenen günlere yeniden dönüşün işaretlerinden biri. Ülke içinde üretilen ürünlerin yaygın kullanımına ilişkin doğru devlet politikası, üreticiyi de cesaretlendiriyor. Teşvik ve desteklerin daha da artması durumunda yerli malı üretime ilişkin atılan adımlar tamamlanmış, üretici daha da cesaretlendirilmiş olur" dedi. Ekim 2023'te Eylül 2023'e göre yüzde 4,9 oranında bir artış ile bin 258 Yerli Malı Belgesi onaylandı. TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sayısı 15 bin 615 olarak belirlendi.