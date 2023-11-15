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Haberler Ekonomi Yumaklı: Şeker ithalatıyla ilgili iddialar doğru değil

Yumaklı: Şeker ithalatıyla ilgili iddialar doğru değil

HABER MERKEZİ
Yumaklı: Şeker ithalatıyla ilgili iddialar doğru değil
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yumaklı, "Pancar üretimi 22,5 milyon tonun üzerine çıktı. '450 bin ton şeker ithal edildi' iddiaları doğru değil" dedi. Yumaklı, tarım sayımına ilişkin, "Tarım sayımı istatistik işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi bütün verilerin doğrulanması anlamına gelecek. Amacımız tarımsal politikalarımıza altlık teşkil edecek veri setlerini doğrulamak. 2026'da bitirmeyi hedefliyoruz. Üretim planlamasının tam anlamıyla oturabilmesi için kayıtlılığı çok önemsiyoruz" ifadesini kullandı.
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