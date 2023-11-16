Uşak’ta Ekim ayında 383 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistikleri raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve %15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Uşak'ta ise Ekim ayında satılan konut sayısı 383 adet olarak açıklandı. Uşak'ta Ekim ayında 383 adet satılan konutların, ipotekli olarak satılan konut sayısı 24 olarak gerçekleşirken geriye kalan 359 konut, diğer satış yöntemleri ile el değiştirdi. Konutların satış durumuna göre ise 127'sinin ilk elden satılırken, 256'sının ise ikinci el şeklinde satış gerçekleştirildiğini bildirdi.